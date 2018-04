Zidane non ha dubbi: «Real male, ma il rigore c’era»

Il rigore dato al Real Madrid contro la Juventus all’ultimo secondo c’era: lo dice Zinedine Zidane in conferenza stampa

Il rigore per il Real Madrid c’era o no? Secondo Zinedine Zidane sì. Certo, lui è un po’ di parte, essendo il tecnico dei blancos, ma comunque ormai la partita è andata e c’è poco da fare per la Juventus. C’è molto rammarico per i bianconeri, ovviamente, mentre per le merengues è festa grande per l’ennesima semifinale di Champions League portata a casa. In conferenza stampa, Zidane ha parlato sia della brutta partita dei suoi sia del presunto fallo di Benatia su Vazquez, giudicato da rigore dall’inglese Oliver.

«Siamo andati male, non tanto per le occasioni da gol, ma per la gestione della partita. Mi hanno detto che era rigore, non l’ho visto, ma l’arbitro ha fischiato e non si può cambiare. Però credo che fosse rigore, se c’è c’è e non c’è niente da dire. Siamo in semifinale e quindi preferisco parlare della partita» è quanto ha ammesso il tecnico del Real Madrid alla fine della partita. Adesso il Real aspetta il sorteggio delle semifinali: in corsa ci sono il Liverpool, il Bayern Monaco e la Roma, curiosamente tutte squadre contro cui ha dato vita a battaglie importanti negli ultimi anni.