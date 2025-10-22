Real Madrid Juventus, Tudor nel post partita: «Peccato non aver riportato a casa almeno un punto. La squadra ha sicuramente dei limiti, ma sono certo di una cosa»

Real Madrid Juventus, le dichiarazioni di Tudor ai microfoni di Prime nel post partita. Le parole del tecnico croato subito dopo il match

COSA PRENDERE DOPO QUESTA PARTITA – «Mi porto il rammarico di non aver preso un punto perché l’avremmo meritato contro questi mostri. Avremmo meritato sicuramente un gol, i ragazzi sono dispiaciuti. C’è stato un buon approccio e peccato per le opportunità che abbiamo avuto».

LEADER – «Siamo un po’ sotto di quello che vorrei, perché la maglia pesa e dobbiamo crescere da quel punto di vista. Una cosa importante perché da quando sono qui abbiamo sbagliato approccio in poche partite. Questa squadra ha i suoi punti di forza ma anche i suoi limiti. Va data fiducia perché la strada è questa». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI TUDOR SU JUVENEWS24.COM