Real Madrid, Kroos fissa gli obiettivi: «Vogliamo Liga e Champions League»

Il centrocampista del Real Madrid Kroos fissa gli obiettivi della stagione dei Blancos

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, in una intervista ai canali ufficiali dei Blancos ha fissato gli obiettivi stagionali della squadra.

VINCERE – «In questo club vuoi vincere ogni competizione. Per me, la prima cosa è avere una buona stagione senza infortuni da adesso in poi e se mi sento bene non mi preoccuperò perché i successi arriveranno. Come gruppo ci divertiamo e vogliamo vincere. Posso dire che vogliamo vincere Liga e Champions League ma sappiamo che sarà difficile».