Real Madrid-Liverpool, fischi del Bernabeu all’inno della Champions

Real Madrid-Liverpool, fischi di tutti i tifosi dello stadio Santiago Bernabeu al momento dell’inno della Champions League

I tifosi del Real Madrid non hanno gradito il lavarsi le mani dell’UEFA, che non ha intenzione di risarcire i tifosi rimasti fuori dallo stadio in occasione dell’ultima finale di Champions.

E così il Bernabeu, prima del calcio d’inizio del match con il Liverpool, ha pesantemente fischiato l’inno della Champions che risuonava nell’impianto blanco.