Real Madrid Manchester City: cosa unisce Ancelotti e Guardiola

Real Madrid Manchester City, la sfida ai quarti di finale di Champions League è il confronto tra i due tecnici

Real Madrid-Manchester City è il quarto di finale più bello che ci potesse essere. Ed anche il più titolato per i due tecnici. I numeri mettono a confronto coloro che hanno vinto più Champions: 4 Carlo Ancelotti, equamente spartite tra Milan e Real; 3 Pep Guardiola, 2 al Barcellona e l’ultima conquistata col City in finale con l’Inter. Entrambi sono accomunati dall’avere perso una finale contro una squadra inglese. L’italiano nel famoso 2005, quando il Milan buttò via un incredibile parziale di 3-0 sul Liverpool. Lo spagnolo, invece, ha bucato la possibilità di vincere la Champions League nel 2021 con il City, sconfitto un po’ a sorpresa dal Chelsea.

Il ruolino di marcia di Ancelotti nella competizione è il seguente: 205 partite, 119 vittorie, 44 pareggi e 42 sconfitte. Quello di Guardiola è così composto: 173 partite, 112 vittorie, 34 pareggi e 27 sconfitte.