Real Madrid, Mbappé non si è allenato con i compagni a causa di un fastidio muscolare: i dettagli

L’attaccante dei Blancos Kylian Mbappe ha accusato un fastidio ma partirà comunque con la squadra per il ritorno di Champions contro i colchoneros: i dettagli

Alla vigilia della sfida di Champions League che andrà in scena domani al Ryad Metropolitano alle 21 contro i rivali dell’Atletico Madrid, non circolano buone notizie per i Blancos perchè nell’allenamento odierno del Real Madrid Kylian Mbappé non si è allenato con i compagni.

Secondo quanto riportato da Marca, il francese si sarebbe unito al gruppo a metà dell’allenamento e la sua presenza domani contro l’Atletico non dovrebbe essere in dubbio. Il francese, a causa di un fastidio muscolare rimediato nell’ultima sfida di campionato, ha svolto inizialmente lavoro in palestra insieme agli infortunati Carvajal, Militao, Ceballos e Vallejo.