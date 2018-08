Maldini sincero: «Milan, serve tempo per tornare in alto»

Al seguito della squadra per la sfida con il Real Madrid, Paolo Maldini ha fatto il punto in casa Milan: ecco le sue parole

Questa sera in programma il test amichevole Real Madrid-Milan, con i rossoneri che tornano a giocare allo stadio Bernabeu dopo diversi anni di assenza. Al seguito della squadra non c’è Leonardo, alle prese con le ultime trattative di mercato, ma c’è invece Paolo Maldini, fresco di ritorno al Diavolo. Il neo dirigente ha fatto il punto in casa Milan ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole della bandiera del Diavolo: «Tornare in uno stadio così importante e affrontare una squadra che ha vinto tutto, da sempre, è meraviglioso. Al di là dell’essere avversari, c’è sempre grande rispetto: loro si aspettano che il Milan torni ad alti livelli». Poi l’ex numero 3 ha sottolineato: «Quella di tornare in alto è la volontà di tutti i milanisti, ma ci vuole tempo e le cose fatte per bene».