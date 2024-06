Real Madrid, Nacho sul suo FUTURO: «Vi dico l’unica cosa che conta in questo momento»

Nacho ha parlato del suo futuro subito dopo la conquista della quindicesima Champions League della storia del Real Madrid

Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Movistar rispondendo a varie domande, tra cui quella relativa al suo futuro. Il giocatore è seguito da tempo sia dall’Inter che dalla Roma.

FUTURO – «Non voglio parlarne ora. Sono molto felice di continuare a fare la storia di questo club e l’unica cosa che conta per me in questo momento è questo»