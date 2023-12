Real Madrid, nuovo piano per Mbappé: firma possibile a gennaio

Le ultime sul possibile trasferimento di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, al Real Madrid. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid continua a lavorare segretamente per Kylian Mbappé. L’attaccante è infatti in scadenza con il PSG e potrebbe liberarsi a parametro zero.

Florentino Perez attende il 1° gennaio 2024: da quella data il presidente sarà infatti autorizzato a parlare con i rappresentanti del giocatore senza il rischio di incorrere in sanzioni. Da lì verrà data una scadenza di due settimane al francese per firmare il contratto, dopo il passo indietro del 2022.