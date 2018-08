Il quotidiano spagnolo pubblica una lista di possibili sostituti di Luka Modric: ci sono due calciatori della nostra Serie A

Il futuro di Luka Modric e la trattativa con l’Inter tengono banco da ormai una settimana. Il calciatore è atteso a Madrid per il confronto con Florentino Perez e trovare la soluzione definitiva a quella che sarà la scelta da parte di entrambe le posizioni. Il croato spinge, dicono, per venire a Milano, il numero uno dei Blancos fà scudo.

Il quotidiano spagnolo AS, stila una classifica con i 6 profili cjhe possono sostituire Luka Modric, ci sono due calciatori della nostra serie A: Milinkovic-Savic e Pjanic. Il primo nome è quello di Dani Ceballos, 21enne talentuoso giocatore della “cantera” del Real Madrid. In attesa della sua definitiva consacrazione, Lopetegui sta già iniziando ad integrarlo a pieno nell’undici titolare in ICC.

Mateo Kovacic, connazionale di Luka Modric e vice campione del Mondo. Il Real Madrid prova a convincerlo a non partire proprio in funzione di una sua valorizzazione in caso di partenza di Modric. Torna di moda il nome di Milinkovic-Savic, per il quale è duello con la Juventus, oltre che con Lotito che spara altissimo. Su questo argomento di potrebbe arpire un altro scenario di mercato.

Miralem Pjanic, indica AS. Questo scatenerebbe un effetto domino: il bosniaco a Madrid, Juve su Savic. Fantacalcio? Si, ma non troppo. Infine il quotidiano spagnolo accosta anche Marco Verratti del PSG come possibile sostituto di Luka Modric. Il Real Madrid, molto probabilmente, pescherà in casa. Aspettiamo di capire come finirà con il croato in orbita Inter.