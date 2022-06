Real Madrid, si presenta Tchouameni: «Qui per lasciare il segno nella storia»

Aurelien Tchouameni si è presentato ufficialmente al Real Madrid. Le parole del francese in conferenza stampa

Il Real Madrid ha presentato oggi alla stampa Aurelien Tchouameni.

LE PAROLE – «Questo è un sogno, ho firmato per il miglior club del mondo. Lavoreremo sodo per vincere ancora più titoli. Ho avuto molta scelta, ma appena mi hanno detto che il Real era interessato non ho esitato un secondo. Voglio lasciare un segno nella storia del calcio e il Real è il club giusto per poterlo fare».