Real Madrid, Vinicius: «L’Atalanta gioca un buon calcio, ma noi vogliamo passare il turno»

Vinicius jr ha parlato del match di Champions League contro l’Atalanta

Vinicius jr, attaccante del Real Madrid, in una intervista a TNT Sports Brasil ha parlato della partita di Champions League contro l’Atalanta.

«Arriviamo con fiducia a questa gara. Siamo il Real Madrid e tutti i giocatori sanno come si gioca in questa competizione, tutti ne conoscono l’importanza e devono essere preparati, concentrati per affrontare un’altra grande squadra come l’Atalanta, che gioca un buon calcio. Se abbiamo l’obbligo di passare il turno? Sì. Sentiamo l’obbligo di giocare bene e fare tutto ciò che ci viene chiesto. Dobbiamo restare calmi e fare di tutto per portare il Real dove merita».