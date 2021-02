Real Madrid, Zidane attacca: «Vogliono cambiare? Me lo dicano in faccia»

Zinedine Zidane non ci sta e attacca per il suo momento al Real Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico francese sulla sua situazione

Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Huesca, ha attaccato l’ambiente.

«Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non anni fa. Io e i miei calciatori non molliamo nulla, meritiamo rispetto. Ditemi in faccia “ti vogliamo cambiare”, non alle spalle. Mi fa ridere che mi facciate certe domande tutte le volte che perdiamo; quando le cose non vanno bene, mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto dalla stampa».