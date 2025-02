Real Sociedad-Midtjylland: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Municipal andrà in scena la sfida di Europa League Real Sociedad-Midtjylland: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Municipal di San Sebastián si giocherà la gara valevole per il ritorno del playoff di Europa League tra Real Sociedad-Midtjylland. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Lopez Carballo; Kubo, Zubimendi, Osagasti, Barrenetxea; Oyarzabal, Brais Mendez. Allenatore: Alguacil.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Gabriel, Diao, Bech Sorensen, Paulinho; Castillo, Andersson, Sorensen; Osorio, Buksa, Simsir. Allenatore: Thomasberg.

Orario e dove vederla in tv

Real Sociedad-Midtjylland si gioca alle ore 21:00 di giovedì 20 febbraio per il ritorno del playoff di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.