Reca positivo al Coronavirus: il comunicato dello Spezia

Reca è risultato positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale dello Spezia

Arkadiusz Reca è risultato positivo al Coronavirus. Lo informa lo Spezia in una nota ufficiale apparsa sul sito dei liguri.

«Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo».