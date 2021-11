Recoba: «Cessioni? Scelta obbligata. Inzaghi ha un’idea»

Le parole di Alvaro Recoba in vista della sfida di stasera, ma con un occhio di riguardo sull’Inter. Ecco le sue parole:

INZAGHI-CONTE – «Al di là dei risultati, ti accorgi subito che c’è una idea, una mano, un lavoro dietro. Può lottare ancora per lo scudetto e pure in Europa può fare strada. Anche perché, in generale, non è facile allenare una big e, in questo caso, poi è ancora più difficile essere all’altezza di chi l’ha preceduto».