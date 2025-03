Reggiana Sampdoria, nuovo accordo tra le due società sui biglietti per il match: ecco la decisione ufficiale sulla vendita

Reggiana Sampdoria, novità importanti in vista del match tra blucerchiati e granata sulla vendita dei biglietti: i dettagli

Novità importanti sulla vendita dei biglietti del match tra Reggiana e Sampdoria in programma domenica 16 marzo alle ore 15:00 al Mapei Stadium valido per il trentesimo turno del campionato di Serie B 2024-2025. A seguire il comunicato ufficiale della Sampdoria sull’accordo con la Reggiana per la vendita dei biglietti.

COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C. Sampdoria informa che, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra società A.C. Reggiana, U.C. Sampdoria e Questura di Reggio Emilia, dalle ore 14.00 di oggi, venerdì, è stato autorizzato l’ampliamento della vendita dei biglietti per la gara Reggiana-Sampdoria (domenica, ore 15.00) per i non residenti nella regione Liguria, muniti di Sampcard emesse entro lunedì 10 marzo, anche alla regione Emila Romagna ad eccezione della provincia di Parma. Per acquistare i tagliandi, clicca qui.»