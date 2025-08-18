Kean riuscirà a ripetersi con la Fiorentina? Sentite cosa ha detto questo grande ex - Calcio News 24

Reginaldo su Kean: «Può ripetersi, ha tutto per fare una grande stagione»

Reginaldo, ex attaccante brasiliano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la situazione attuale della squadra viola, soffermandosi in particolare sul potenziale offensivo e sul ruolo chiave che Kean potrebbe avere nella prossima stagione.

«Sento buone vibrazioni attorno a questa Fiorentina – ha dichiarato Reginaldo –. La squadra è ben organizzata e pronta a mettere in difficoltà chiunque. C’è una base solida e si vede l’impronta di Pioli, che sta lavorando bene anche sul piano mentale».

Tra i temi più caldi c’è ovviamente l’attacco viola, dove si prospetta un tridente intrigante composto da Kean, Dzeko e Gudmundsson. Un trio che secondo Reginaldo può funzionare: «Sì, possono giocare insieme. Non solo hanno qualità per segnare in ogni momento, ma sanno anche sacrificarsi nella fase difensiva. Kean in particolare ha imparato a lavorare per la squadra, e questo è un segnale importante di maturità».

Interrogato sulle prospettive individuali di Kean, l’ex viola si è mostrato molto fiducioso: «Quest’anno sarà osservato speciale dai difensori, ma lui ha tutto per confermarsi. Il fatto di essere rimasto a Firenze è fondamentale: l’ambiente lo sostiene, i tifosi lo adorano, e lui sente questa fiducia. Ha lo stimolo giusto per continuare a crescere».

Uno degli obiettivi più ambiziosi per Kean potrebbe essere la conquista della classifica marcatori. Anche in questo caso, Reginaldo non si è nascosto: «Certo che può puntare alla vetta. Ha trovato equilibrio e continuità. Se mantiene questa costanza, può tranquillamente ripetere – o addirittura migliorare – quanto fatto nella scorsa stagione».

Il futuro di Kean sembra quindi legato a doppio filo al rendimento della Fiorentina. La sua crescita come uomo squadra, la sintonia con Pioli e l’inserimento in un attacco ben assortito lo rendono uno dei punti di riferimento del progetto viola. I tifosi si aspettano molto da lui, ma Kean ha dimostrato di sapere reggere la pressione e di avere ancora margini di miglioramento.

Con queste premesse, il nuovo campionato potrebbe essere l’occasione perfetta per vedere un Kean ancora più protagonista.