Sergio Reguilon potrebbe tornare al Tottenham, nel suo prestito all’Atletico Madrid infatti il terzino non ha convinto Simeone

L’Atletico Madrid non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Sergio Reguilon. In particolare il terzino spagnolo, in prestito dal Tottenham, non avrebbe convinto il Cholo Simone.

Secondo quanto riportato da Marca, pare difficile il prolungamento del prestito, con lo spagnolo che in estate dovrebbe tornare a Londra.