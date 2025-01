Reijnders sulla Supercoppa: «Grande opportunità di alzare un trofeo. Ecco cosa ci siamo detti con Pioli» - Calcio News 24

Reijnders, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della Finale di Supercoppa contro l’Inter

Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani contro l‘Inter. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

CARICA VERSO LA FINALE GRAZIE ALLA VITTORIA CONTRO LA JUVE – «Penso che nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi contro la Juventus. Non ci siamo presi dei rischi. Invece nel secondo tempo abbiamo dimostrato che potevamo essere molto più aggressivi. Abbiamo creato tante occasioni e siamo riusciti ad arrivare alla partita di domani dove dovremo esserlo fin dall’inizio, fin dal primo tempo».

INCONTRO CON PIOLI – «È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto. Per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta perché giocavo più da numero 6. Quest’anno gioco più avanti e posso trovare la rete più spesso».

SUPERCOPPA PRIMO TROFEO COL MILAN – «È una grande opportunità poter vincere il primo trofeo, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Credo che tutti dobbiamo giocare così. E’ una grande opportunità per il gruppo di vincere un trofeo com questo. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League. E’ una buona possibilità di cambiare le cose».