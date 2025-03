Reijnders sul rinnovo: «Emozionato di continuare con il Milan. Rispetto al primo anno sono migliorato su quell’aspetto»

Reijnders, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello è stato il suo rinnovo contrattuale con i rossoneri

Intervistato da Milan Tv, Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha commentato così il rinnovo del contratto:

EMOZIONI – «È veramente un momento speciale, firmare il rinnovo di contratto con il Milan: sono molto orgoglioso di rimanere ancora di più in questo bellissimo club con la mia famiglia».

STAGIONE IN CORSO – «Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credo ancora che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei: possiamo ancora vincere qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo la Coppa Italia. E dobbiamo essere pronti anche per la prossima stagione».

COMPAGNI – «I miei compagni sono come la mia famiglia, perchè nell’ultimo periodo ho visto più loro che mia moglie o mio figlio. Il club stesso è come una famiglia, posso dire che il Milan è la mia seconda casa».

ESPERIENZA AL MILAN – «90 partite sono tante. Fortunatamente sto bene e posso dare il 100% in ogni partita. Voglio raggiungere il maggior numero di partite possibili per questo club. Ogni volta che indosso la maglia rossonera mi sembra di essere a casa: mi fa sentire molto orgoglioso».

DIFFERENZE CON LA PRIMA STAGIONE – «Nella prima stagione dovevo adattarmi, perchè era un nuovo campionato e c’erano nuovi compagni. Questa stagione mi sento molto più libero, questo ha portato a più gol e più prestazioni convincenti. Sento di aver fatto un passo importante. In questo club posso giocare nel più alto dei palcoscenici: per me questo è il contesto migliore per continuare a migliorare come giocatore».

TIFOSI – «Voglio ringraziare i tifosi perchè ci sono sempre per noi: ogni partita sento il supporto, anche nei momenti peggiori. Faremo sicuramente meglio, già adesso e nella prossima stagione. Forza Milan!».