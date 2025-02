Reijnders annuncio: «Presto il rinnovo con il Milan. Futuro? Il mio obiettivo è questo»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, sul suo futuro con il club rossonero. Tutti i dettagli in merito

Tijjani Reijnders ha parlato a France Football del suo futuro con il Milan.

STAGIONE – «Ho avuto una specie di svolta. Sono molto più decisivo di prima. Prima avevo troppa fretta, quindi ho lavorato su questo aspetto. Ho fatto molti esercizi di tiro e, con mio padre e mio fratello, abbiamo riguardato le mie partite per analizzare il mio comportamento davanti alla porta. Oggi sono molto più presente sul campo e, soprattutto, ho acquisito maggiore compostezza. Quando arrivo in zona offensiva, so cosa fare. Ho segnato i miei primi due gol, ho acquisito sicurezza e tutto è cambiato. Le mie statistiche mi hanno messo sotto i riflettori, ma questa è una cosa positiva: significa che sto giocando bene! Ma non mi crea alcuna pressione extra. Ogni volta che scendo in campo, sorrido perché sono così felice di giocare. Mi diverto perché, finora, non ho mai avuto il minimo infortunio».

OBIETTIVI – «Il mio obiettivo più grande è vincere quanti più trofei possibile. Perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome nei libri di storia. Spero che ciò sia possibile al Milan, con cui presto estenderò il mio rapporto. Essere un giorno candidati al Pallone d’Oro è un sogno, certo, perché dice molto. Tutto dipenderà dalle mie prestazioni e dai trofei che vincerò. Se continuerò a impegnarmi per essere il miglior giocatore possibile in ogni partita, a lavorare sodo per la squadra e a essere decisivo, sarà facile essere nominato».