Reijnders, il gol e non solo: il Milan ha svoltato un altro derby, il terzo stagionale. Le pagelle

Milan, le pagelle di Tijjani Reijnders nel pareggio dei rossoneri nel derby di Milano: il gol è la ciliegina sulla torta per l’olandese

Il Milan al terzo derby stagionale conferma di avere invertito il trend degli ultimi anni: dopo le sconfitte dell’era Pioli nella stracittadina, con Fonseca, ma soprattutto Conceicao sono arrivate due vittorie e un pareggio che hanno portato a 4 punti in Campionato e una Supercoppa Italiana in bacheca. Tra i rossoneri decisivo il solito Tijjani Reijnders, alla sua settima rete in una prestazione in cui il gol è per assurdo la cosa più semplice. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Non solo il gol. Decisivo il suo lavoro a ricucire il gioco e a risollevare la squadra con i suoi strappi eleganti, quando l’Inter preme».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Segue a rimorchio la ripartenza e si fa trovare pronto al momento giusto: settimo sigillo in campionato. Ha una chance anche nel secondo tempo».

TUTTOSPORT 7 – «Il gol, paradossalmente, è la cosa più banale della sua partita. Tutto intorno c’è infatti molto altro, compresa la stella filante che scaglia sotto l’incrocio (38′ pt) costringendo Sommer a un miracolo. In questo momento è tra i migliori centrocampisti in Europa: in estate risentiremo parlare di lui».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Il gol e molto altro. L’Olandese Volante come ai tempi migliori, dopo qualche settimana parcheggiato nell’hangar. Redivivo».

LA REPUBBLICA 7 – «Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Riempie la sua partita di idee e qualità. E il gol, un altro: è a quota 7 in campionato».

LA STAMPA 7 – «Quando il Milan preoccupa gli avversari, l’olandese c’è sempre».