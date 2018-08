Le parole di Pepe Reina in conferenza stampa sull’arrivo di Gonzalo Higuain e sul Milan

Il nuovo portiere del Milan, Pepe Reina, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: «Se durante la trattativa ho sentito Higuain? No. Poi quando era tutto ormai fatto, mi ha chiesto dove abitavo e gli ho dato tutte le informazioni. Non ho dovuto convincerlo, ci ha pensato il Milan. Come l’ho trovato? E’ molto motivato e in forza fisicamente. La partita col Napoli? Non aspettiamo solo quella gara, ma tutto il campionato con la voglia di fare bene».

Lo spagnolo continua: «Il Milan è una società speciale e lo sarà sempre. Quando sei bambino sogni di poter giocare in club del genere. Sono felice ed onorato di essere arrivato qua, ho voglia di dare una mano a far crescere la squadra. Quella di riportare il Milan in alto è una sfida meravigliosa».