Renica: «La presenza di Conte sarà una garanzia per il Napoli, mi aspetto un grande mercato. Su De Laurentiis dico questo»

Le parole di Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, sulla prossima stagione del Napoli dopo lo scudetto. Tutti i dettagli

Alessandro Renica ha parlato a Il Mattino della permanenza di Antonio Conte al Napoli nonostante l’offerta della Juve.

PERMANENZA CONTE – «Sono sicuro che chiederà una rosa ampia e di qualità. Insomma, la sua presenza è una garanzia anche sul mercato. Sa spendere e lo farà anche quest’anno».

EFFETTO CONTE – «Più che effetto direi la sfida Conte. La sfida è vedere se Conte riuscirà con tante partite ad essere ancora così determinante e fare bene in tutte e tre le competizioni. Perché per me questo Napoli con lui può arrivare in fondo anche alla Coppa Italia».

QUANTO CONTE NELLO SCUDETTO – «Tanto, quanto De Laurentiis. È una accoppiata vincente perché il presidente ha capito i suoi errori del passato e quest’anno è saputo stare al suo posto senza interferire troppo nel lavoro dell’allenatore. Gli ha messo a disposizione una squadra forte affiancandogli uno staff competente capitanato da una figura chiave come Lele Oriali. Per il prossimo campionato mi aspetto investimenti importanti anche perché Conte prima di decidere di continuare a Napoli ha messo i punti sulle i. Il prossimo anno è il più difficile, ma ci sono i presupposti per far bene ancora».