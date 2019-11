La replica di Benzema alla Francia: «Lasciatemi giocare per un’altra Nazionale»

Karim Benzema risponde alla chiusura del presidente della Federcalcio francese: «Solo io metterò fine alla mia carriera internazionale»

Karim Benzema ci va giù pesante nel rispondere al presidente della Federcalcio francese, il quale aveva chiuso alla possibilità di un ritorno dell’attaccante del Real Madrid in Nazionale. Le sue parole.

«Noel pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del commissario tecnico! Sappi che solo io posso mettere fine alla mia carriera internazionale. Se pensate che ho davvero finito, lasciatemi giocare per uno dei paesi per i quali sono convocabile e vedremo»