Repulisti Inter, non si salva nessuno: anche Thuram fatto fuori

L’attaccante francese finisce sotto accusa dopo l’eliminazione dalla Champions: è il preludio all’addio all’Inter

Il momento dei bilanci non è ancora arrivato, ma in casa Inter l’eliminazione precoce dalla Champions League ha sparigliato un po’ le carte.

Lo scudetto in arrivo non basterà per confermare in blocco una squadra che ha mostrato di essere la migliore in Italia, ma di avere qualche problema nell’approcciarsi al calcio europeo. Ecco allora che il prossimo anno toccherà a Marotta e Ausilio mettere insieme i pezzi e migliorare la rosa, anche perché di addii ce ne saranno diversi: Sommer, Acerbi, de Vrij, forse Darmian e ancora le probabili cessioni di Frattesi e Calhanoglu, senza dimenticare Mkhitaryan destinato a lasciare a zero.

Sarà una rivoluzione in piena regola e, considerati i mancati introiti della Champions, ecco che a dire addio potrebbe essere un pezzo da novanta. È questo il suggerimento che dà Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, puntando il dito contro Marcus Thuram.

Cassano contro Thuram: va ceduto subito

L’ex fantasista non usa mezzi termini e boccia in maniera netta l’attaccante francese. La sua colpa? Aver reso al di sotto dei suoi standard in questa stagione, tanto che Cassano lo definisce ‘improponibile”.

Cassano critica apertamente Thuram (Instagram Marcus Thuram) – Calcionews24.com

“È da cinque mesi che Thuram non la prende mai – dice l’ex calciatore -. È improponibile. Non è un campione e se lo vogliono a 60-80 milioni l’Inter deve cederlo, gioca sulle punte”. Un ragionamento che però Cassano allarga anche ad altri calciatori nerazzurri, coinvolgendo ad esempio anche Calhanoglu.

“L’anno prossimo bisogna fare un bel repulisti, sostituire probabilmente anche Calhanoglu: è stata una grande delusione”. Una delusione il turco per essersi fatto attrarre dall’interesse del Galatasaray ed è proprio in Turchia che l’ex Milan potrebbe finire la prossima estate, dopo aver sfiorato il ritorno a casa già lo scorso anno.

Sarà dunque l’anno della rivoluzione in casa Inter e Cassano non è andato poi molto lontano da quel che succederà. Dopo che la scorsa estate, la società ha fatto pochi movimenti, quella che verrà sarà una sessione di trasferimenti particolarmente intensa ed è possibile prevedere un traffico intenso tra entrata e uscita ad Appiano Gentile. Via anche i big, ma soltanto dopo aver conquistato lo scudetto: il traguardo è davvero vicino e sarebbe un peccato mollare la presa proprio ora. Prima il tricolore, poi la rivoluzione con Cassano che ha chiaro i nomi di chi deve andar via: Thuram è forse il primo della sua lista. La penserà così anche Chivu?