Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! La strategia dei rossoneri

Il Milan è tornato a muoversi attorno a Mateo Retegui, centravanti della Nazionale italiana oggi in forza all’Al Qadsiah. A rilanciare la pista è stata una indiscrezione di Nicolò Schira, ripresa da più testate, secondo cui ci sarebbe stato a Milano un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo rossonero, e Alessandro Moggi, agente dell’attaccante italo-argentino. Il club starebbe quindi raccogliendo informazioni per capire la fattibilità dell’operazione in vista dell’estate. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali o una trattativa già avviata: il quadro resta quello di un sondaggio esplorativo, in una fase di valutazione interna sul futuro del reparto offensivo.

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L’ostacolo è economico: ingaggio altissimo e formula tutta da costruire

La complessità dell’eventuale affare è evidente soprattutto sul piano economico. Retegui ha lasciato l’Atalanta nel luglio 2025 per trasferirsi all’Al Qadsiah con un’operazione da circa 65-67 milioni di euro. Sul fronte ingaggio, l’attaccante percepisce uno stipendio fuori scala per i parametri della Serie A, compreso tra 16 milioni netti più bonus e circa 20 milioni annui complessivi. Per questo motivo, il Milan prenderebbe realmente in considerazione la pista solo davanti a condizioni molto particolari, come un eventuale prestito e un contributo sostanziale del club saudita sul pagamento dell’ingaggio. Senza un’apertura di questo tipo, l’operazione sarebbe difficilmente sostenibile.

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Allegri cerca un bomber, ma oggi Retegui è più una suggestione che una trattativa

Il profilo di Retegui piace per caratteristiche, esperienza e capacità realizzativa, e viene considerato adatto alle esigenze di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero che per la stagione 2026/27 vuole un attaccante di peso e affidabile sotto porta. Sullo sfondo resta anche la difficoltà di arrivare a Santiago Castro, attaccante del Bologna, altro nome seguito ma considerato molto complicato. In questo contesto, Retegui torna quindi d’attualità come opportunità da monitorare. Non posso però confermare che il giocatore stia davvero forzando per tornare in Serie A. Oggi la realtà è questa: il Milan si informa, il nome piace, ma la distanza economica resta enorme.