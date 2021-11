Retroscena Evra: «Ronaldo? I suoi pranzi i più noiosi. E l'allenamento...»

Patrice Evra svela un retroscena sui pranzi avuti in passato con Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni dell’ex terzino francese

Intervenuto a TalkSport, l’ex terzino della Juventus Patrice Evra ha raccontato i suoi incontri con Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Quando mi ha invitato a pranzo… non era un vero pranzo, perché da Cristiano farai uno dei pranzi più noiosi della tua vita; praticamente si tratta di insalata, pollo semplice e acqua. Non c’era nemmeno l’acqua frizzante. Ad un certo punto voleva andare in palestra e gli ho detto ‘Fratello, abbiamo appena finito un allenamento, perché dobbiamo una seconda sessione di allenamento?».