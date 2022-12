Reynolds: «Non ero pronto per la Roma»

Le parole di Bryan Reynolds, ex terzino statunitense della Roma. Le sue parole sull’esperienza in giallorosso

Bryan Reynolds ha parlato in un’intervista a ‘Il Tempo’. Il terzino è tornato sulla sua esperienza alla Roma con Mourinho.

PAROLE – «Giocando per la Roma, che è un grande club, c’è molta pressione. Giochi all’Olimpico, fai un errore e tutti ti fischiano. Può essere difficile restare concentrati. Poi c’è la barriera linguistica. Per integrarti al meglio devi imparare l’italiano in fretta. Quando sono arrivato avevo solo 19 anni e probabilmente non ero ancora pronto».