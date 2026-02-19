Ribaltone Conte, ora il Napoli trema: il grande ritorno è vicino

Il Napoli è preoccupato dai corteggiamenti che sta ricevendo Antonio Conte: si parla già di grande ritorno.

Nonostante una stagione davvero molto complicata l’intenzione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è quella di andare avanti con Antonio Conte. Il patron azzurro è perfettamente conscio che i risultati non esaltanti sono frutto soprattutto dell’incredibile serie di infortuni – alcuni anche gravi – che si è abbattuta sulla squadra.

Conte non ha potuto disporre per mesi di giocatori come Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Gilmour, senza dimenticare i recenti infortuni di David Neres, McTominay e Di Lorenzo. In diverse partite il tecnico salentino ha poi dovuto rinunciare ad altri elementi come Politano, Beukema e Mazzocchi.

I partenopei hanno pagato dazio in Champions League e in Coppa Italia; anche in campionato la distanza dall’Inter capolista è ormai troppa (11 punti) e conviene pensare solo a consolidare il posto tra le prime quattro.

Con una rosa ridotta all’osso era davvero difficile fare meglio: DeLa lo sa bene e per questo è pronto a proseguire con Conte (che ha un contratto per un’altra stagione con il Napoli), valutando assieme a lui e al ds Manna gli interventi da fare sul mercato per migliorare la rosa.

Assalto dalla Premier: tutti vogliono Conte

Tuttavia Conte è continuamente corteggiato da tanti club, sia in Italia che all’estero. L’allenatore del Napoli è ancora un obiettivo della Juve, che tenterebbe di nuovo di riportarlo a Torino in caso di mancato rinnovo di Luciano Spalletti. Gli ultimi rumors parlano però di un possibile assalto da parte di alcune squadre della Premier League.

Assalto dalla Premier: tutti vogliono Conte – Calcionews24.com (Screen YouTube DAZN Italia)

In prima fila c’è il Manchester United, che ha da sempre un pallino per il tecnico salentino e già in passato aveva provato a portarlo all’Old Trafford. Il tecnico Carrick, subentrato ad Amorim, sta facendo molto bene e potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione: se così non dovesse essere l’obiettivo numero uno dei Red Devils diventerebbe proprio Antonio Conte.

Occhio però anche a Chelsea e Tottenham. I due club londinesi vorrebbero ripartire con un nome forte e l’idea che sta circolando in entrambi gli ambienti è quella di riportare Conte a ‘casa’: l’allenatore del Napoli è stato infatti alla guida di tutte e due le squadre, pur conquistando trofei solo con i Blues (una Premier e una FA Cup).

Conte, dal canto suo, vorrebbe chiudere il ciclo triennale a Napoli rispettando il contratto che lo lega agli azzurri fino al 2027. Le sirene della Premier sono tuttavia ammalianti.