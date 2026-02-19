Napoli News
Ribaltone Conte, ora il Napoli trema: il grande ritorno è vicino
Il Napoli è preoccupato dai corteggiamenti che sta ricevendo Antonio Conte: si parla già di grande ritorno.
Nonostante una stagione davvero molto complicata l’intenzione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è quella di andare avanti con Antonio Conte. Il patron azzurro è perfettamente conscio che i risultati non esaltanti sono frutto soprattutto dell’incredibile serie di infortuni – alcuni anche gravi – che si è abbattuta sulla squadra.
Conte non ha potuto disporre per mesi di giocatori come Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Gilmour, senza dimenticare i recenti infortuni di David Neres, McTominay e Di Lorenzo. In diverse partite il tecnico salentino ha poi dovuto rinunciare ad altri elementi come Politano, Beukema e Mazzocchi.
I partenopei hanno pagato dazio in Champions League e in Coppa Italia; anche in campionato la distanza dall’Inter capolista è ormai troppa (11 punti) e conviene pensare solo a consolidare il posto tra le prime quattro.
Con una rosa ridotta all’osso era davvero difficile fare meglio: DeLa lo sa bene e per questo è pronto a proseguire con Conte (che ha un contratto per un’altra stagione con il Napoli), valutando assieme a lui e al ds Manna gli interventi da fare sul mercato per migliorare la rosa.
Assalto dalla Premier: tutti vogliono Conte
Tuttavia Conte è continuamente corteggiato da tanti club, sia in Italia che all’estero. L’allenatore del Napoli è ancora un obiettivo della Juve, che tenterebbe di nuovo di riportarlo a Torino in caso di mancato rinnovo di Luciano Spalletti. Gli ultimi rumors parlano però di un possibile assalto da parte di alcune squadre della Premier League.
In prima fila c’è il Manchester United, che ha da sempre un pallino per il tecnico salentino e già in passato aveva provato a portarlo all’Old Trafford. Il tecnico Carrick, subentrato ad Amorim, sta facendo molto bene e potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione: se così non dovesse essere l’obiettivo numero uno dei Red Devils diventerebbe proprio Antonio Conte.
Occhio però anche a Chelsea e Tottenham. I due club londinesi vorrebbero ripartire con un nome forte e l’idea che sta circolando in entrambi gli ambienti è quella di riportare Conte a ‘casa’: l’allenatore del Napoli è stato infatti alla guida di tutte e due le squadre, pur conquistando trofei solo con i Blues (una Premier e una FA Cup).
Conte, dal canto suo, vorrebbe chiudere il ciclo triennale a Napoli rispettando il contratto che lo lega agli azzurri fino al 2027. Le sirene della Premier sono tuttavia ammalianti.