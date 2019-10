Ribery si scusa: «Ero molto nervoso, spero Passeri comprenda» – FOTO

Ribery chiede scusa tramite i social per il suo comportamento: «A fine partita ero molto nervoso, spero Passeri comprenda»

Franck Ribery è finito in un turbinio di polemica per aver, immediatamente dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro la Lazio, spinto l’assistente Passeri. Tramite i social il francese si è voluto scusare per l’accaduto.

«Chiedo scusa a miei compagni, al mister, ai tifosi e anche al signor Passeri. A fine partita ero molto nervoso e spero che lui possa comprendere il mio stato d’animo. Vorrei sempre stare in campo d aiutare i compagni», il messaggio dell’attaccante.