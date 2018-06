La Roma tratta Domenico Berardi con il Sassuolo, i neroverdi dicono di sì e vogliono in cambio il giovane Alessio Riccardi. I giallorossi non sono d’accordo

La Roma e il Sassuolo sono in trattativa per Domenico Berardi. Il giocatore neroverde è vicino a un trasferimento nella Capitale ed è possibile che il club emiliano possa acconsentire all’affare. Il Sassuolo ha individuato un giovane nel vivaio della Roma e lo ha valutato cinque milioni di euro, in modo da abbassare così il prezzo di Berardi. Si tratta di Alessio Riccardi, centrocampista e trequartista delle giovanili romaniste. Di Riccardi si parla un gran bene, ha solamente diciassette anni ma ha un grande potenziale, il Sassuolo ci ha visto lungo e ha provato a inserirlo nell’operazione Berardi.

La Roma non ci sta. Vuole Berardi, ma non è intenzionata a dare via Riccardi. Il giovanissimo romanista non è nella lista dei trasferimenti. A Roma tengono tantissimo al talento nato in casa e non c’è alcuna volontà di separarsene, neppure per una cifra importante per un diciassettenne. Riccardi potrebbe proseguire sulle orme di Totti o De Rossi o Florenzi, stando a Il Corriere dello Sport, per questo non andrà a Sassuolo. I neroverdi dovranno virare su altri obiettivi.