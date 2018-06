Domenico Berardi Roma, Monchi in pressing sull’attaccante del Sassuolo: sul piatto soldi più i cartellini di Verde e Tumminello

Justin Kluivert ma non solo: Monchi vuole regalare a Eusebio Di Francesco anche Domenico Berardi. Roma scatenata sul mercato, con la dirigenza giallorossa al lavoro su più tavoli per puntellare la rosa a disposizione del tecnico. Nel mirino c’è il gioiello di Cariati, pronto a lasciare il Sassuolo in estate: la trattativa procede spedita, con l’agente del calciatore Simone Seghedoni che venerdì era a Trigoria per fare il punto sulla trattativa.

Come sottolineato dai colleghi del Corriere dello Sport, la Roma ha intenzione di chiudere la trattativa: sul piatto 20 milioni di euro, raggiungibili anche inserendo qualche giovane che fa gola al club emiliano. I nomi sono due: quello di Verde, reduce dall’avventura al Verona, e di Tumminello, reduce dalla prima stagione tra i protagonisti con il Crotone. Attenzione però anche a qualche baby: da Capradossi ai talenti della Primavera, un’operazione che potrebbe ricalcare le orme di quelle riguardanti Pellegrini, Ricci e Politano…