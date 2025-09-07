Ricci, partenza in salita al Milan: il giovane centrocampista deve conquistarsi spazio in rossonero

Ricci, partenza in salita con il nuovo Milan di Allegri: il giovane centrocampista deve conquistarsi spazio in rossonero

L’avventura di Samuele Ricci, 22 anni, centrocampista italiano ex Torino e considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione azzurra, non è iniziata nel migliore dei modi con la maglia del Milan. Dopo un debutto brillante in Coppa Italia contro il Bari, in cui ha messo in mostra visione di gioco, precisione nei passaggi e grande dinamismo, il suo minutaggio si è drasticamente ridotto.

Nella successiva sfida di campionato, vinta dai rossoneri in trasferta contro il Lecce, Ricci è stato impiegato per appena quindici minuti più recupero. Da quel momento, il tecnico Massimiliano Allegri – allenatore esperto e vincitore di numerosi titoli in Serie A – non lo ha più schierato, preferendo altre soluzioni per il centrocampo.

Concorrenza agguerrita e mercato complicato

La situazione si è ulteriormente complicata con l’arrivo di Adrien Rabiot, 29 anni, centrocampista francese di grande esperienza internazionale, voluto fortemente dal direttore sportivo Igli Tare. L’inserimento di un giocatore di questo calibro, unito a un reparto già ricco di alternative, rischia di ridurre ancora di più le opportunità per Ricci di mettersi in mostra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il titolo emblematico “Ahi, Ricci. La strada è già in salita” fotografa perfettamente il momento: il giovane dovrà guadagnarsi spazio con il lavoro quotidiano, convincendo Allegri di poter essere una pedina affidabile nelle rotazioni.

Una sfida di carattere e maturità

Per un calciatore giovane, affrontare un contesto così competitivo rappresenta un banco di prova importante. Ricci dovrà dimostrare non solo qualità tecniche, ma anche personalità, resilienza e capacità di adattamento. Gli allenamenti saranno il terreno decisivo per scalare le gerarchie e ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il Milan, dal canto suo, ha investito su un talento che in prospettiva può diventare un punto fermo della Nazionale. Tuttavia, per trasformare il potenziale in realtà, Ricci dovrà affrontare questa fase iniziale con determinazione, trasformando le difficoltà in un’opportunità di crescita.