Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione a sorpresa di Di Marzio

L’Inter di Cristian Chivu, salda al comando della classifica con 72 punti, continua a monitorare attentamente il mercato internazionale in vista della rivoluzione del 2026, voluta dalla proprietà Oaktree. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per rinforzare la rosa e rimanere competitiva anche nelle stagioni a venire.

Nel suo podcast per TMW, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato alcuni dei profili seguiti dall’Inter, svelando un interesse mai sopito per Richard Rios, centrocampista del Benfica. Il giocatore non è riuscito a trovare spazio nel progetto di José Mourinho e il Benfica potrebbe essere costretto a venderlo entro il 30 giugno. La richiesta iniziale per Rios sarebbe superiore ai 35 milioni di euro, ma il Napoli sarebbe disposto a spendere 30 milioni. L’Inter aveva già mostrato interesse per il centrocampista, sia prima della Roma che durante la scorsa estate, e potrebbe tornare all’assalto per aggiudicarselo. Tuttavia, la concorrenza non manca, con il Napoli e altre big europee che potrebbero inserirsi nella trattativa.

L’Inter, quindi, si prepara a un possibile inserimento nella corsa per Rios, o a puntare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo, come Ederson dell’Atalanta, cercato anche dall’Atletico Madrid. La prossima estate potrebbe essere decisiva per il mercato nerazzurro.

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PAROLE – «Richard Rios non è mai entrato seriamente nelle grazie di Mourinho, il Benfica è costretto a fare probabilmente una cessione entro il 30 di giugno e Rios è il candidato principale. La richiesta iniziale sarebbe superiore ai 35 milioni di euro, il Napoli vorrebbe spendere 30. Centrocampista che la Roma aveva cercato di prendere durante l’estate, era una richiesta di Gasperini. L’Inter stessa si era mossa a luglio per capire se c’erano i margini per poter arrivare a lui, anche prima della Roma si era mossa l’Inter, già da diverse stagioni Rios è un giocatore che era sempre piaciuto alla dirigenza nerazzurra, vedremo se anche in questo caso ci sarà un inserimento oppure se l’Inter cercherà un centrocampista diverso, magari proverà a contrastare la forza dell’Atletico Madrid su Ederson, dell’Atalanta».