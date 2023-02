Ricorso Juve, è tutto pronto: due punti sui quali la difesa farà leva

Ricorso Juve, adesso è tutto pronto! Due i punti chiave sui quali la difesa bianconera farà leva per cancellare la penalizzazione

La Juve è pronta a farsi valere davanti al Coni, dove nelle prossime ore presenterà il proprio ricorso contro il pesante -15 subito in classifica per il caso plusvalenze.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la difesa bianconera contesterà l’uso dell’articolo 4 (lealtà sportiva), usato invece del 31 che, per casi simili, non prevede delle penalizzazioni in classifica. Altro punto è poi il ritardo nella revocazione: la Procura Figc avrebbe ecceduto nei termini, arrivando colpevolmente in ritardo.