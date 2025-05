Rigore Venezia Juve, Zazzaroni chiarisce: «Nicolussi Caviglia lo ha fatto intenzionalmente? No, ma penso che...» - Calcio News 24

Rigore Venezia Juve, il commento di Zazzaroni su quello che è stato il penalty causato da Nicolussi Caviglia

Il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto sui social per chiarire la sua posizione in merito al discusso fallo da rigore commesso da Hans Nicolussi Caviglia su Conceição durante il match tra Venezia e Juve. Le sue parole, pronunciate inizialmente durante la trasmissione televisiva Pressing, avevano suscitato polemiche, spingendolo a spiegarsi meglio attraverso un post sul suo profilo Instagram.

CHIARIMENTO SUL RIGORE VENEZIA JUVE – «Non ho mai detto che Nicolussi lo abbia fatto intenzionalmente. Ho usato il termine ‘regalo’ per descrivere la situazione, poi ho parlato di un intervento improvvido e di una grande ingenuità: la difesa era schierata e il pallone era praticamente irraggiungibile. Non metto assolutamente in dubbio l’onestà e la serietà di Hans. Tuttavia, essendo un ex bianconero, l’episodio può facilmente diventare oggetto di interpretazioni maliziose».

INTENZIONI – «Se con le mie parole ho ferito Nicolussi, mi dispiace sinceramente. Tra l’altro, durante la partita avevo appena detto ai miei collaboratori che, a mio parere, era stato nettamente il migliore in campo fino a quel momento».

CRITICHE SOCIAL – «Le offese sui social non mi toccano. Non querelo nessuno, non è nel mio stile. Preferisco rispondere con qualche vaffa e poi bloccare».

Con questo intervento, Zazzaroni ha cercato di chiudere il caso, ribadendo di non aver mai voluto mettere in dubbio la professionalità di Nicolussi Caviglia, ma solo di aver analizzato l’episodio dal punto di vista tecnico e tattico.