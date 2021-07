Alberto Rimedio è risultato positivo al Covid dunque non sarà in telecronaca per la finale di Euro 2020: i social chiedono Pizzul

Alberto Rimedio è risultato positivo al Covid: insieme a lui anche un impiegato e un operatore sempre della Rai. Niente telecronaca della finale di Euro 2020 dunque per la voce degli Azzurri ad Euro 2020.

Sui social è partito l’hashtag #VoglioPizzul riferito allo storico telecronista Bruno Pizzul, voce dell’Italia per tantissimi anni per la Rai famoso per il suo linguaggio particolare. Idea lanciata in attesa della decisione della Rai.