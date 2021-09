Rinnovo Belotti: qualcosa si muove? Il Gallo si avvicina al Toro

Rinnovo Belotti: dopo le ultime convincenti uscite del Toro, il capitano granata sarebbe più vicino a rinnovare il contratto

Novità nella telenovela Belotti. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’attaccante granata si sarebbe avvicinato sensibilmente a rinnovare il proprio contratto con il club torinese. Il motivo? Le ultime uscite convincenti della squadra di Juric, che hanno dato a Belotti l’impressione di giocare in una squadra competitiva.

Cairo ha offerto al suo capitano un contratto da 3,3 milioni netti più bonus a stagione per quattro anni, più un milione di premio al momento della firma. Dal canto suo, Andrea vorrebbe giocare in una squadra competitiva, che partecipi alle coppe. Ora che lo scenario è cambiato, la tentazione di chiamare Cairo e Vagnati potrebbe essere forte: per farlo aspetta forse ancora qualche partita, per avere ulteriori conferme, ma di certo la strada è quella giusta.