Rinnovo Bigon, arriva il comunicato ufficiale del Bologna. Accordo triennale fino al 2023 tra il DS e la società

Il Bologna, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha confermato il rinnovo di contratto del Direttore Sportivo Riccardo Bigon per altri tre anni, fino al 2023. Il DS è arrivato in rossoblù nel 2016 e proseguirà il suo lavoro ancora per un triennio alla guida dei felsinei. Ecco il comunicato ufficiale:

«Il Bologna Fc 1909 comunica il rinnovo del contratto del Direttore Sportivo Riccardo Bigon fino al 30 giugno 2023».