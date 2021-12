Rinnovo Brozovic: c’è ancora distanza tra le parti ma il clima resta sereno

Marcelo Brozovic e l’Inter sono ancora lontani dal rinnovo di contratto. Il clima tra le parti, però, è disteso

Non è ancora il momento della firma sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, tra il croato e i nerazzurri c’è ancora una leggera distanza.

L’offerta dell’Inter – secondo il quotidiano – sarebbe di 5.5 milioni di euro a salire fino al 2025. Per il momento questa cifra non è sufficiente al croato, che era partito con una richiesta di 7-8 milioni. Il clima tra le due parti, però, è disteso. Il prossimo appuntamento – forse decisivo – è fissato per gennaio.