Rinnovo Brozovic: la trattativa è in salita, le ultime sul croato

Brozovic Inter, trattativa non semplice per il rinnovo del contratto del centrocampista croato.

Continua a tenere banco in casa nerazzurra il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. A un anno dalla naturale scadenza del contratto, il croato non ha ancora trovato un accordo con la società per il prolungamento.

Il centrocampista aspira a un robusto aumento dell’ingaggio rispetto ai 4 milioni di euro a stagione percepiti attualmente. Secondo il Corriere della Sera proprio per questo motivo la trattativa non sarà semplice né tantomeno breve.