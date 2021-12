Rinnovo Brozovic, nuovo incontro prima di Natale: le ultime

Rinnovo Brozovic: l’Inter vuole farsi il regalo di Natale. Nuovo incontro in programma dopo la trasferta di Madrid

Marcelo Brozovic è sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il club nerazzurro voglia farsi questo grande regalo per Natale. Un nuovo appuntamento tra le parti dovrebbe andare in scena la prossima settimana, al rientro dalla trasferta di Madrid contro il Real.

Non sarà quello risolutivo, ci sono ancora diversi aspetti da sistemare (non solo economici ma anche burocratici), ma ora si respira un’aria di maggiore fiducia. Brozovic non ha manifestato l’intenzione di lasciare Milano e Inzaghi gli ha sempre dato garanzie in vista del futuro, ed ecco che il croato potrebbe presto accettare la proposta nerazzurra da 5,5 milioni di euro a stagione fino al 2026.