Rinnovo Calhanoglu, incontro tra l’Inter e l’agente: i dettagli

Rinnovo Calhanoglu, l’Inter fissa l’incontro con l’agente. Tutti i dettagli sul possibile prolungamento del turco

Calhanoglu si è scoperto una risorsa estremamente duttile per l’Inter, pronta a parlare di rinnovo in occasione della pausa per i Mondiali. Il tempo di certo non manca, ma l’intenzione è quella di arrivare a un accordo prima dell’inizio della prossima stagione per evitare brutte possibili sorprese.

Il centrocampista turco in estate ha ricevuto diversi apprezzamenti rimandati al mittente, ma ora vorrebbe torvare una nuova intesa economica a cifre diverse dai 5 milioni di euro netti attuali.