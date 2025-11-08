Rinnovo Cristante, con Gasperini un giocatore ritrovato e intanto la Roma è pronto a fargli un contratto faraonico! - Calcio News 24

Rinnovo Cristante: la Roma punta su di lui fino al 2028. Ecco la situazione attuale del capitano

La Roma ha avviato ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto di Bryan Cristante, un passo importante per il futuro del club. Il centrocampista, ormai diventato un pilastro indiscutibile nel cuore della squadra, è al centro dell’attenzione in vista della scadenza del suo attuale accordo, fissata per il 2024. La società capitolina, però, non vuole correre rischi e ha avviato il dialogo con l’entourage del giocatore per estendere il contratto fino al 2028, consolidando la sua posizione come uno dei principali punti di riferimento del centrocampo giallorosso.

Un investimento strategico per il futuro della Roma

Secondo quanto riportato da Schira, rinnovo di Cristante non rappresenta solo un legame contrattuale, ma una vera e propria mossa strategica per la Roma. Il centrocampista ha dimostrato, stagione dopo stagione, di essere uno dei giocatori più affidabili e completi della rosa, capace di dettare il gioco, recuperare palloni e contribuire alla fase offensiva. La sua solidità e la sua visione di gioco hanno fatto la differenza in numerose partite, e il club è consapevole che tenerlo in squadra è fondamentale per costruire una Roma sempre più competitiva.

In un contesto calcistico in cui le trattative di mercato sono sempre più difficili e le offerte allettanti non mancano, il rinnovo di Cristante sarebbe un segnale chiaro della stabilità e della continuità che la Roma vuole offrire ai propri giocatori. La società giallorossa ha infatti l’obiettivo di costruire un gruppo solido attorno a giocatori di esperienza come Cristante, in grado di affrontare le sfide sia in campionato che nelle competizioni europee.

L’importanza di mantenere Cristante in squadra

Il rinnovo di Bryan Cristante, con un contratto fino al 2028, sarebbe una garanzia di stabilità a lungo termine. Una decisione che permette alla Roma di pianificare il futuro con maggiore serenità, evitando il rischio di perdere uno dei suoi giocatori più preziosi. Inoltre, la conferma di Cristante nel lungo periodo sarebbe un’iniezione di fiducia per la squadra, i tifosi e l’intero ambiente giallorosso. La sua presenza in campo e la sua leadership potrebbero diventare ancora più determinanti nei prossimi anni, mentre la Roma continua a puntare al massimo in tutte le competizioni.

Conclusione

Il rinnovo di Cristante fino al 2028 rappresenta una scelta fondamentale per il futuro della Roma, un passo che consolida il centrocampo e garantisce al club una figura di riferimento per gli anni a venire. L’operazione segna l’intenzione della Roma di costruire un progetto solido e di lungo periodo, facendo affidamento su giocatori esperti e di qualità come Cristante, che si conferma uno degli uomini chiave per il successo giallorosso.

