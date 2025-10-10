Rinnovo Dodo, rinnovo vicino con la Fiorentina. Questi segnali sono importanti - Calcio News 24

Rinnovo Dodo: primi segnali di pace tra il terzino brasiliano e la Fiorentina. La situazione

Dopo mesi di silenzi, tensioni e incomprensioni, si riaccende la trattativa per il rinnovo di Dodo con la Fiorentina. Nelle ultime ore si sono registrati i primi contatti tra la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano, segnando un cambiamento significativo rispetto al clima freddo che aveva caratterizzato gli ultimi mesi. Una vera e propria rottura, iniziata a gennaio, sembrava aver messo fine a ogni possibilità di prolungamento, ma ora lo scenario appare più disteso.

Il rinnovo di Dodo era stato considerato vicino già a dicembre 2024, quando la società riteneva di aver presentato una proposta soddisfacente. Tuttavia, dopo un confronto interno tra il giocatore e i suoi agenti, la risposta fu tutt’altro che positiva. Secondo quanto emerso, Dodo si sarebbe sentito quasi offeso dalla proposta economica, giudicata non all’altezza del suo valore. Da lì in avanti, i rapporti tra le parti si sono complicati, con accuse reciproche: la Fiorentina accusava l’entourage del brasiliano di alzare troppo la posta sulle commissioni, mentre dal lato del giocatore si sosteneva che l’adeguamento dell’ingaggio sarebbe dovuto partire già dal contratto attuale, in scadenza nel 2027.

Durante l’estate, il malcontento ha portato Dodo a riflettere su un possibile addio. Club importanti come Barcellona e Milan avevano mostrato interesse, ma nessuna delle due squadre ha mai concretamente avviato una trattativa. Così, Dodo è rimasto a Firenze, pur con una certa inquietudine dovuta alla situazione contrattuale in sospeso.

Il clima teso ha probabilmente influito anche sul suo rendimento in campo, dove il brasiliano non è riuscito a brillare come ci si aspettava. La mancanza di serenità potrebbe aver inciso sulle sue prestazioni, nonostante l’impegno mostrato quotidianamente in allenamento.

Ora, però, qualcosa è cambiato. I recenti contatti hanno chiarito diverse posizioni e le parti sembrano finalmente disposte a dialogare in modo costruttivo. Un incontro faccia a faccia è atteso nelle prossime settimane per riaprire ufficialmente il dossier rinnovo Dodo e valutare se ci siano le condizioni per un accordo.

La Fiorentina, da parte sua, non ha mai messo in discussione il valore del giocatore e spera di poter ricucire definitivamente il rapporto. Il rinnovo di Dodo potrebbe così tornare al centro delle strategie viola per il futuro.