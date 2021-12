Rinnovo Dybala: domani la Joya torna a Torino, le ultime novità

Dybala rientrerà a Torino domani per allenarsi con la Juve verso la sfida al Napoli. Ci sono novità per il rinnovo

La Juve riprenderà oggi ad allenarsi dopo la pausa natalizia, ma Dybala non sarà presente. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’argentino in accordo con la società tornerà a Torino con un volo privato domani e sarà a disposizione di Allegri per la sfida al Napoli.

Per Dybala si avvicina anche il rinnovo di contratto. Per Sky la Joya guadagnerà 8 milioni più bonus, avvicinandosi a 11 totali in caso di raggiungimento degli stessi. L’agente Antun è atteso in Italia il 12 gennaio, ma l’annuncio potrebbe arrivare nelle settimane successive.