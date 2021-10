Rinnovo Dybala, la firma con la Juve può arrivare durante la sosta

Rinnovo Dybala, la pausa per le Nazionali potrebbe essere decisiva per la firma dell’argentino sul prolungamento di contratto

La sosta delle nazionali potrebbe portare in dote una buona notizia in casa Juve.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Paulo Dybala potrebbe ‘approfittare’ di questi giorni in cui è rimasto alla Continassa a causa dell’infortunio mscuoare patito contro la Sampdoria per mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022.

La Joya dirà di nuovo sì ai bianconeri?