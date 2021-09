Rinnovo Dybala: oggi nuovo contatto telefonico tra Antun e Cherubini. I dettagli

Rinnovo Dybala, è previsto per oggi un nuovo contatto telefonico tra l’agente Antun e Cherubini. C’è distanza sulle cifre

Sono attese novità sul fronte del rinnovo di Dybala con la Juve. Come appreso da juventusnews24 oggi, venerdì 10 settembre, è in programma un nuovo contatto telefonico tra Jorge Antun, agente del 10 argentino, e Federico Cherubini, Football Director della Juve per il rinnovo della Joya.

La trattativa è impostata, ma c’è ancora distanza sulle cifre: la Juve offre 10 milioni, Paulo ne chiede 12.